«Жота не превышал скорость, даю слово. Дорога никудышная, темная. Я остановился и пытался помочь, но ничего не мог сделать, моя совесть чиста». Водитель грузовика о гибели форварда

Водитель, видевший автомобиль Диогу Жоты перед аварией, рассказал о происшествии.

«Я снимал видео, остановился, попытался помочь, но, к сожалению, ничего не мог сделать. Моя совесть чиста. Знаю, через что прошел той ночью. Я не знал, кто внутри. Мои соболезнования семье.

Даю свое слово, что они не превышали скорость. Я смог разглядеть марку машины, цвет машины. Я езжу по этой дороге каждый день, с понедельника по субботу, я знаю, что это за дорога, и она никудышная. Это темная дорога, но я смог разглядеть марку и цвет машины. Дальше, к сожалению, случилось то, что случилось», – сказал Жозе Азеведу, водитель грузовика, утверждающий, что именно он является автором ролика с горящим Lamborghini.

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