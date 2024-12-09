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Хоселу о Роналду: «Лучший в мире, невероятный человек. Он был рядом в моем дебютном матче – помог забить первый гол, после отдал свою футболку»

Хоселу назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в мире.

«Криштиану Роналду – важный человек в моей карьере. В моем дебюте в высшем дивизионе он был рядом, помог мне забить первый гол.

Для меня он лучший в мире. Он отдал мне свою футболку после моего первого гола. Он невероятный человек», – заявил экс-форвард «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Гарафа
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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logoвысшая лига Катар
logoСборная Португалии по футболу
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