Хоселу о Роналду: «Лучший в мире, невероятный человек. Он был рядом в моем дебютном матче – помог забить первый гол, после отдал свою футболку»
Хоселу назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в мире.
«Криштиану Роналду – важный человек в моей карьере. В моем дебюте в высшем дивизионе он был рядом, помог мне забить первый гол.
Для меня он лучший в мире. Он отдал мне свою футболку после моего первого гола. Он невероятный человек», – заявил экс-форвард «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
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