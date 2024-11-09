Метания Анчелотти: заменил Вальверде в ЛЧ из-за «проблем со спиной». А потом опроверг себя

Хм.

Поведение Карло Анчелотти на фоне проблем «Реала» выглядит странновато.

Анчелотти сказал, что у Вальверде проблемы со спиной. А потом заявил, что такого не говорил

Во вторник «Мадрид» пропустил от «Милана» два мяча в первом тайме. Анчелотти сделал две замены в перерыве: вместо Орельена Тчуамени вышел Браим Диас, Федерико Вальверде заменили на Эдуардо Камавинга.

Решение тренера не понравилось жене уругвайца Мине Бонино – во время матча она раскритиковала итальянца: «Феде лучше всего играет как центральный полузащитник. Когда же там поймут, что он не правый вингер?»

Мина вскоре удалила пост, но тот дошел до Анчелотти – он ответил: «У Вальверде были проблемы со спиной . Он не готов полностью, так что мне пришлось заменить его. Его жена что-то написала? Мы не можем реагировать на комментарии в интернете».

Как пишет COPE, сам Федерико и окружение игрока ничего не поняли – у него не было проблем. Мина тоже защищалась: «Как журналист я имею свое мнение. Это мой личный взгляд как фаната».

И вот, перед встречей с «Осасуной» тренера вновь спросили о состоянии Вальверде. Карло опроверг свои же слова: «Я никогда не говорил, что у Вальверде проблемы со спиной . Он в порядке. Он готов к игре, все хорошо».

Может, Анчелотти просто неправильно процитировали журналисты? Нет, на официальном сайте «Реала» тоже есть слова о проблемах Федерико со спиной . Однако итальянец уверяет, что он такого точно не говорил.

«Мы нашли решение». Анчелотти обещает прогресс

Тренер рассказал еще много важного перед субботним матчем с «Осасуной»:

● «Конечно, мы поговорили и проанализировали ситуацию. Считаю, что мы нашли решение, но нужно оценить на практике . У нас сплоченная и мотивированная команда. Мы нашли правильное решение и ждем матча. Сейчас это просто теория. Мы переживаем непростые времена».

Relevo писал, что Карло наигрывает в полузащите Ферлана Менди. Возможно, то самое решение. Только в старт на «Осасуну» француз не попал.

● Анчелотти защищает Мбаппе: «Проблема Килиана – проблема каждого : не может показать лучшую версию себя. Нам всем надо стать лучше. Уверяю, он справится с этой задачей. Это касается Мбаппе, Винисиуса, Родриго, Беллингема и меня. Это нормально в спорте, который предполагает поражения. А мы от них явно отвыкли».

Еще итальянец говорит, что Мбаппе пока не понимает, как располагаться при игре без мяча. При этом Килиан не портит атмосферу: «У него нет эго. Он сразу интегрировался в состав, у него хорошие отношения со всеми партнерами. Он не создает каких-либо проблем».

● Сравнение с прошлогодней командой: «Было легче тренировать тот «Реал», ведь в раздевалке было меньше эго . Благодаря ветеранам: Модричу, Кроосу, Карвахалю и Начо. У них вовсе нет эго, а еще они подавали пример для всех».

Перед церемонией «Золотого мяча», которую «Реал» проигнорировал в полном составе, тренер даже давал интервью France Football – и там вспомнил самую большую ошибку в карьере:

«После первого года в «Мадриде» у меня начались плохие времена. «Реал» хотел меня оставить, но я слишком сильно упирался по зарплате. Я попросил больше денег. Мы все знаем, чем закончился тот сезон. Это была ошибка. Худшее, что я мог совершить. Это позволило мне стать лучше».

Теперь Карло предстоит вытащить «Мадрид» из кризиса. Сможет?

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Фото: East News /Europa Press via AP; Gettyimages.ru /Angel Martinez