Бонгонда о том, что он не знает легенд «Спартака»: «Никого не хотел обидеть. Я много кого знаю в лицо, но не всех могу назвать по именам»

Тео Бонгонда заявил, что не хотел обидеть легенд «Спартака».

Ранее игрок команды отреагировал на критику со стороны Егора Титова словами : «Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны».

– После предыдущих ваших интервью в миксте было некое волнение о том, что вы не знаете легенд «Спартака». Провел ли клуб работу, и улучшились ли ваши знания по истории клуба?

– Я никого не хотел обидеть. Я много кого знаю в лицо, но не всех могу назвать по именам.

Надеюсь, что никто не обиделся, – сказал полузащитник красно-белых.

Титов о том, что Бонгонда его не знает: «Игрок очень среднего уровня. Зайди в музей «Спартака», узнай историю, потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, Титов. У меня нет обиды»

«Легионер «Спартака» не обязан знать Титова, Аленичева. Спартаковский дух – это не про иностранцев, знать историю не самое главное для них». Аленичев о словах Тео про Титова