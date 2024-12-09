Сперцян о гонке в РПЛ: «У «Краснодара» есть цель, мечта. У нас очень сильная команда, нам все по силам» 

Эдуард Сперцян считает, что «Краснодару» по силам выиграть титул в Мир РПЛ.

— Можно ли сказать, что в последних двух сезонах у нас действительно есть интрига?

— Да, конечно. Всегда говорил о том, что футбол поменялся, со всеми играть тяжело. В прошлом году мы были близки [к чемпионству], в этом году набрали определенный опыт и хотим бороться и побеждать.

— «Краснодар» — фаворит этой гонки?

— У нас есть цель, мечта. Мы должны следить только за собой и делать свою работу. У нас очень сильная команда, нам все по силам, — сказал полузащитник «Краснодара».

«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой: у «быков» и «Зенита» по 39 очков. «Спартак» отстает на 2 балла, «Динамо» и «Локо» – на 4