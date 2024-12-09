Тюкавин оценил игру «Динамо» в первой части сезона: «На три с плюсом. Обыграй мы «Факел» и «Ахмат», могли быть на самом верху»

Константин Тюкавин считает, что «Динамо» до зимней паузы могло выступить лучше.

После 18 туров «Динамо» занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 35 очков. Лидируют «Краснодар» и «Зенит», у которых по 39 очков.

– Как оцените выступление команды в первой части сезона?

– Могло быть хуже, могло быть лучше.

Конечно, если смотреть на некоторые матчи – с «Факелом » и «Ахматом », если бы победили, могли быть сейчас на самом верху. Но этого не произошло.

– Если по школьной шкале оценок, осень была на что?

– На три с плюсом, – сказал нападающий «Динамо ».