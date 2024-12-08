«Краснодар» не побеждает 5 матчей подряд. У «Локо» 4 игры без побед
«Краснодар» и «Локомотив» продлили серии без побед во всех турнирах.
Встреча команд в 18-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0.
«Краснодар» не побеждает в 5 последних матчах подряд – на этом отрезке команда Мурада Мусаева 4 раза сыграла вничью и разгромно проиграла «Спартаку» (0:3). Последнюю победу «Краснодар» одержал 3 ноября в матче с «Оренбургом» (4:0).
«Локомотив» не побеждает в последних 4 матчах – 3 поражения и ничья. Последний раз команда Михаила Галактионова побеждала 9 ноября в матче с «Факелом»(2:1).
Перед зимней паузой «Краснодар» лидирует в таблице с 39 очками. «Локомотив» занимает 5-е место, отставая на 4 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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