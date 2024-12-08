«Краснодар» не побеждает 5 матчей подряд. У «Локо» 4 игры без побед

«Краснодар» и «Локомотив» продлили серии без побед во всех турнирах.

Встреча команд в 18-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0.

«Краснодар » не побеждает в 5 последних матчах подряд – на этом отрезке команда Мурада Мусаева 4 раза сыграла вничью и разгромно проиграла «Спартаку» (0:3). Последнюю победу «Краснодар» одержал 3 ноября в матче с «Оренбургом» (4:0).

«Локомотив » не побеждает в последних 4 матчах – 3 поражения и ничья. Последний раз команда Михаила Галактионова побеждала 9 ноября в матче с «Факелом»(2:1).

Перед зимней паузой «Краснодар» лидирует в таблице с 39 очками. «Локомотив» занимает 5-е место, отставая на 4 очка.