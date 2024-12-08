Баринов о 0:0: «Локомотив» контролировал игру, «Краснодар» ничем не удивил. По моментам мы были ближе к победе»

Дмитрий Баринов высказался о ничьей «Локомотива» в игре с «Краснодаром» (0:0).

– Были готовы, что «Краснодар» так активно начнет игру?

– Были, конечно. Мы же разбираем соперников, знали, что они будут прессинговать с первых минут.

– Что произошло во втором тайме? Тренер внес какие‑то перестановки?

– В перерыве разобрали пару моментов. Во втором тайме чуть‑чуть упростили игру. Было меньше выходов из обороны через пас, больше длинными передачами доставляли мяч вперед, старались играть за счет подборов. Контролировали игру, думаю, что «Краснодар» ничем не удивил.

– Не можем не спросить про частые паузы в игре. Это влияло как‑то на матч?

– Давайте отталкиваться от того, что уже конец года, многие футболисты играют с болячками.

– Результат закономерен?

– Думаю, что да. Но если брать по моментам, то мы были ближе к победе, – сказал полузащитник «Локомотива ».