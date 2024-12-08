Угловые «Арсенала» и правда лучшие в мире? В чем секрет? Нет ли нарушений?

Разбор Вадима Лукомского.

Угловые «Арсенала» – горячая тема. Угловые сыграли определяющую роль в победе над «МЮ» (2:0) и вообще часто выручали команду Микеля Артеты в первой трети сезона.

«Заготовки «Арсенала» на угловых были невероятными. Они повлияли на встречу, в которой у них не было полного доминирования. Матч делится на до и после – явных моментов не было, а потом один угловой все изменил. Прямо видно было, как Сака и Мартинелли с желанием рвались по флангу без смещений. Они понимали: если навес будет успешным, команда может забить. Если мяч выйдет на угловой, команда тоже может забить», – вердикт Рубена Аморима.

Всего «Арсенал» подал 13 угловых. После них пришло семь ударов и два гола, которые решили исход. На испанском DAZN комментатор к концу матча при каждом угловом хозяев напевал мелодию из «Челюстей».

«Арсенал» – новый «Сток Сити» . Зависят от стандартов, которые приносят им победы», – с улыбкой зафиксировал Димитар Бербатов. Утром после матча в радиоэфире о высказывании доложили Тони Пулису – он тоже насыпал комплиментов: «Арсенал» показывает всем, что стандарты – важная часть игры. Сейчас они входят в моду. Во многих командах есть специализированные тренеры. На осознание ушло время, но, кажется, переломный момент уже прошел».

Еще экс-менеджер «Стока» провозгласил себя «первопроходцем» и отметил, что всегда понимал неизбежность распространения тренда по всей АПЛ.

В общем, сейчас восторги на максимуме, а похвала летит от самых внезапных спикеров. В тексте хочется разобраться, насколько справедлив титул «королей угловых», о котором Микеля Артету уже спрашивают на пресс-конференциях, и в чем секреты Николя Жовера, который отвечает за это направление.

Угловые «Арсенала» правда самые мощные в мире?

«Арсенал» совершил прорыв по части стандартов с приходом Жовера летом 2021-го. С тех пор команда стабильно бьет рекорды – как внутриклубные, так и всего чемпионата.

В первый сезон Жовера «Арсенал» обновил клубный рекорд по голам после угловых – 13 за сезон. В прошлом сезоне повторили рекорд АПЛ – 16 штук (столько же было у «Вест Бромвича» при Тони Пулисе).

«Ливерпуль» – единственный клуб, который играл с «Арсеналом» во всех кампаниях с 2021/22 и не пропускал от лондонцев после угловых. Главные объяснения: стиль, который позволяет допускать меньше угловых, и ответная угроза, которую «Ливерпуль» несет в контратаках при угловых. Но даже они не избежали гола со стандарта – в последней встрече Микель Мерино забил после штрафного.

Разумеется, прямо сейчас «Арсенал» лидирует в АПЛ и по голам со стандартов (7), и по голам после угловых (6). Для надежности выводов лучше взять большую выборку и больший охват лиг. В таблице по топ-5 лигам за последние полтора сезона «Арсенал» – тоже лидер, а отрыв даже более внушительный, чем на меньшей дистанции:

Приход Жовера также очень четко фиксируется в эффективности использования угловых. Вот данные с 2007/08, начиная с которого у Opta есть нужные показатели:

Французский спец по стандартам подхватил «Арсенал» в максимально кризисной точке, а все сезоны с ним – лучшие для клуба по эффективности угловых за весь период. Даже «худший» с показателем (5,8 голов на 100 угловых) лучше самого мощного показателя до Жовера – 4,4 голов на 100 угловых.

Для контекста: средний показатель для АПЛ на дистанции последних 10 лет – 3,4 гола на 100 угловых. Метод Жовера в лучшие периоды почти в два раза эффективнее этой планки.

Кто такой Николя Жовер?

Жовер знаком Артете по «Манчестер Сити». Он не первый тренер по стандартам, которого приглашает в клуб испанец. До него был швед Андреас Георгсон. За год до прихода Жовера Микель подчеркивал: «Ключевая пропорция голов забивается и пропускается со стандартов. Это оказывает влияние на результаты и таблицу в конце сезона. Мы хотим доминировать в этом аспекте».

Георгсон не дал нужного эффекта. Построил качественную оборону (меньше всех пропущенных), но в атаке беда – всего 5 голов со всех типов стандартов (18-е место в АПЛ). После этой неудачи Артета решил переманить Жовера из «Манчестер Сити».

По информации The Athletic , назначение Жовера в «Сити» в 2019-м тоже было инициативой Микеля. Пеп Гвардиола холодно относился к стандартам, а Артета, наоборот, считал их недооцененным аспектом, над которым команда работает недостаточно. Своего рода собеседованием Жовера в «Сити» тоже занимался Артета – перед официальным назначением Николя гостил у Микеля на вилле в Испании. Они лучше познакомились, а француз донес до помощника Пепа взгляды на стандарты и объяснил свои методы.

Правдивость этой версии косвенно подтверждает Дин Смит, работавший с Жовером в «Брентфорде»: «Мы до сих пор регулярно общаемся. Я рад, что у Николя так хорошо складывается карьера. Из нашего клуба он перешел в «Ман Сити». Он был рад переходу, но из-за Гвардиолы, вероятно, чувствовал себя ограниченным в методах и вкладе, который он может дать. В «Арсенале» он по-настоящему нашел себя».

Николя начинал тренером-аналитиком в «Монпелье». Тогда у него не было настолько четкой зоны ответственности, но он застал сенсационное чемпионство-2011/12. Далее успел поработать в штабе сборной Хорватии, но настоящим прорывом для него стал «Брентфорд».

«Брентфорд» – это помешанный на аналитике, данных и максимизации неочевидных преимуществ клуб ставочного магната Мэттью Бенхэма. Еще ему принадлежит датский «Мидтьюлланд». Стандарты – важнейшее направление аналитической работы. Здесь не просто раньше остальных появились специализированные тренеры (да, сразу во множественном числе) – здесь была организована целая «рабочая группа». В нее входили тренеры по стандартам из двух клубов и аналитики, которые изучали огромный объем успешных розыгрышей от других команд по всему миру.

В этой среде Жовер сформировался как профильный тренер по стандартам. Такую характеристику ему давал коллега по легендарной рабочей группе Мадс Буттгерейт:

«Николя – гений. Только так могу охарактеризовать его манеру мышления и способность самостоятельно создавать планы. При обсуждении стандарта он не просто объясняет, что и как делается, но и всю логическую цепочку, которая за ним стоит. В его работе вообще нет совпадений и мелочей. Мы могли обсуждать одну заготовку на угловой больше часа. Он в деталях проходился по тому, что делает каждый игрок и по всем вариантам реакции соперника. Он действительно невероятно глубоко погружается в детали».

«Уверен, методы и опыт Жовера будут для нас крайне ценными и полезными», – анонсировал переход Артета. По итогам первого года в Лондоне The Telegraph назвал Жовера «лучшим трансфером «Арсенала» в сезоне».

Экс-вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдэйл в подкасте Питера Крауча рассказывал об общей методологии Жовера: «Николя делит тренировки на три категории: оборона при угловых, атака при угловых и остальные стандарты. Все прорабатывается очень детально. При оценке прогресса он смотрит на ожидаемые голы и допущенные ожидаемые голы со стандартов. Он весьма строг к нам и постоянно устанавливает новые цели».

Жовер не только придумывает варианты розыгрышей и переносит их на тренировочное поле – он добился огромного уважения внутри команды. Николя – второй после Артеты в штабе по частоте подсказок во время матчей (использует паузы, чтобы доносить новые детали), а футболисты регулярно празднуют с ним голы.

В чем формула успеха угловых «Арсенала»?

При Жовере «Арсенал» с ощутимым отрывом лидирует в двух направлениях – пропорция угловых, поданных к воротам (левша закручивает справа, правша – слева) и насыщение вратарской игроками в момент подачи.

В последние два с половиной сезона пропорция угловых с траекторией к воротам у «Арсенала» не опускается ниже 90%. Так выглядит карта текущего сезона:

(4% угловых справа отнесены в категорию «прочие»; 0% – слева)

Согласно исследованию от Opta, во всех сезонах при Жовере «Арсенал» лидировал по насыщению вратарской футболистами. В последний сезон показатель достиг 3,31 игрока в среднем во вратарской при угловом. То есть 3-4 игрока на каждом угловом. Это очень много относительно других команд. Минимальный показатель в лиге – 0,83. Ни одна другая команда не перешагнула за отметку в 3 игрока.

Внутри розыгрышей есть много нюансов, но крайне показательным кажется тот факт, что почти весь плейбук Жовера базируется на одной траектории подач и насыщении ключевой зоны. Внутри есть вариативность и адаптации, но исключительно в этих рамках.

По мнению экс-аналитика «Ньюкасла» Билли Колстона, в формулу «Арсенала» нужно включать еще три постоянных элемента – качество подач, физическое превосходство и искусство блокировок/блокирующих рывков.

За качество подач отвечают Деклан Райс и Букайо Сака. Ранее с левого фланга подавал Габриэл Мартинелли, но на фоне прогресса Райса пришли к такому сочетанию. В этом сезоне на эту пару приходится 88% от всех угловых.

«Наши исполнители угловых постоянно прибавляют. Не только в качестве навесов. Они также лучше понимают, какую зону использовать, взвешивая, что делает соперник», – фиксировал Артета.

Физическое превосходство в первую очередь про рост. В этом сезоне «Арсенал» все чаще выпускает в старте четырех центральных защитников. Кроме них, есть Томас Парти, Кай Хавертц и Деклан Райс (если подача не с его фланга). «Мы как баскетбольная команда», – в шутку подмечал новичок Микель Мерино.

Блоки – самый спорный и интересный аспект розыгрышей. Здесь есть два направления для анализа – судейский (ниже обязательно углубимся) и тактический.

Идею Жовера (и спорные нюансы подхода) хорошо подчеркивает гол «Пэлас» из прошлого сезона. Расположение перед подачей:

Комментарий Колстона: «У «Пэлас» весьма типичная для АПЛ расстановка при угловом – два игрока играют по зонам, на ближней штанге и в центре вратарской, а все остальные опекают персонально. Йоаким Андерсен (№16) – лучший в воздухе. Он в точке, откуда, по мнению штаба «Пэлас», будет оптимальный шанс выйти на навес».

Начинается движение:

Комментарий: «Первый рывок делает Салиба (№2) – диагональный отвлекающий рывок вдоль вратарской. Он бежит вперед к ближней штанге, когда «Арсенал» собирается доставлять мяч на дальнюю».

Кульминация:

Комментарий: «Обратите внимание на Троссарда и Уайта, которые блокируют оппонентов в ключевой момент. Андерсен в центре вратарской. Изначально он думал, что у него будет возможность читать подачу, но теперь он не может этого сделать. Троссард перекрыл его в последний момент. Как и Уайт – вратаря».

Завершение – Габриэл забивает из зоны, которая изначально была занята, но буквально расчистилась за счет синхронизированного движения:

Детали могут отличаться и адаптироваться под систему опеки соперника, но самое частое намерение «Арсенала» при угловых – создание свободной зоны для бьющего через рывки и блоки. Жовер гениально готовит задумки и синхронизирует игроков. Кажется, о последнем говорят меньше, чем следует: «Арсенал» редко имеет больше 1-2 вариантов розыгрышей на конкретный матч, но исполняет их безупречно в плане тайминга.

Главная угроза в составе «Арсенала» – Габриэл Магальяэс. В идеале именно его стараются вывести на удар. В начале этого сезона вариант розыгрыша с ним в главной роли наводил ужас на соперников. Бразильца даже пытались опекать вдвоем:

В последние недели «Арсенал» отошел от варианта с выводом набегающего из глубины Габриэла – и чаще использовал розыгрыш, где все футболисты начинают на дальней штанге. Последний гол Габриэл забил именно таким образом:

С «Юнайтед» тоже сработало именно такое направление. Тони Пулис считает, что оно особенно эффективно против зонной опеки:

«Большая часть голов «Арсенала» с угловых из тех, что я видел, была забита против зонной системы опеки. Мне самому нравилось, когда против нас играли зонно, потому что в таком сценарии соперники просто стоят и прыгают. Когда с одной стороны игрок разбежался и прыгает, а с другой – попытка прыгнуть с места, почти всегда фора будет у разбежавшегося. «Арсенал» организует эти разбеги и в движении атакует пространство между соперниками, которые кроют зоны».

Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун тоже делал акцент на уязвимостях зоны: «Юнайтед» использовал зонную опеку. Никто не крыл персонально. «Арсеналу» было слишком просто. Они выглядели наивными пассажирами».

Пулис и Киоун дают весьма точное описание того, как «Арсенал» вскрывает зону, но остановить угловые Жовера, отказавшись от этого метода, вряд ли получится. Только в этом сезоне «Арсенал» забивал командам с зонной, персональной и смешанной опекой. При персональных акцентах не проявляется описанная выше проблема, но игроки соперника сталкиваются друг с другом из-за траекторий, по которым их ведут.

Жовер адаптирует розыгрыши под это. Возможно, потенциально эффективным методом мог бы стать внезапный отказ соперника от свойственной им по сезону системы. Тогда «Арсенал» будет удивлен, но такой шаг может навредить и обороняющейся команде.

Итоговая формула примерно такая: насыщение вратарской + качественные подачи по траектории к воротам + преимущество в физике относительно большинства соперников + Габриэл как самый опасный из всех + хитрые траектории и блоки, которые готовит Жовер .

В угловых «Арсенала» есть систематическое нарушение правил?

«Это и футболом уже не назвать. Это больше похоже на регби на вратарях, чем на футбол».

Цитата не из длинного списка свежих жалоб на приемчики «Арсенала». Это привет из 2010-го от Арсена Венгера, который так описывал «Сток» Пулиса при стандартах. Теперь в нефутбольных, а, может быть, еще и нелегальных практиках на угловых обвиняют именно «Арсенал».

Сразу проговорим: у угловых лондонцев точно есть темная сторона. Вопрос лишь в том, что конкретно сюда заносить и под каким ракурсом подавать – некрасивые, но полезные хитрости или систематическое нарушение правил?

Пожалуй, самый показательный случай был в северолондонском дерби прошлого сезона. Бен Уайт не просто мешал вратарю Гульельмо Викарио, но и попытался расстегнуть его перчатки перед подачей. «Арсенал» видит в таких грязных мелочах конкурентные преимущества и пытается делать все, что может выбить соперников из колеи, но не запрещено напрямую.

«У них такая стратегия. Называйте это как хотите, но это не единичный эпизод. Я не осуждаю. Видимо, они считают, что могут извлечь из этого преимущество. Знаю, что это выглядит театрально. Попытка расстегнуть перчатки, ущипнуть за подмышку или что-то еще. Мне все равно. Я просто стараюсь настроить своих игроков так, чтобы они не отвлекались. Это не должно становиться важным.

Если хотите, пусть будет по-вашему – порассуждаем. Что должен делать Викарио в такой ситуации? Развернуться и врезать сопернику? Или вежливо сказать «Пожалуйста, не трогай меня»? Чем любой из вариантов поможет?

Мы не на школьной площадке. Мой фокус на серьезных вещах. Если я увижу, как один из моих футболистов занимается чем-то подобным, скажу ему: «Дружище, с тобой все в порядке? Возьми мяч и играй в футбол». Мои слова не означают, что такую стратегию нельзя использовать. Просто мне она безразлична».

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу максимально взвешенно описал все стороны стратегии. Нужно признать: «Арсенал» вообще не стесняется применять такие приемчики, но, помимо этого, звучат и обвинения в систематическом нарушений правил через блокировки (в первую очередь вратарей). В этом интересно разобраться.

Сомнения возникают не только у разочарованных болельщиков соперников, но и у сторонних наблюдателей. Например, упомянутый выше Колстон (экс-аналитик «Ньюкасла») в анализе угловых «Арсенала» подчеркивал: «Возможно, соперникам «Арсенала» стоит лучше обращать внимание судей на попытки блокировок. Думаю, обороняющимся очень тяжело против их блоков. Я удивлен, что ВАР не фиксирует фолы чаще».

Чтобы лучше разобраться в вопросе, я проконсультировался с автором канала «Алё, рэф!» Анатолием Синяевым. Вот его вердикт на основании просмотра голов «Пэлас» (на скриншотах выше), «Тоттенхэму» , «Сити» и «Юнайтед» – во всех этих случаях «Арсенал» с разной степенью категоричности обвиняли в блокировке вратарей:

«Надо прояснить пару вещей из правил.

1. Вратаря нельзя толкать в площади ворот (в том числе правильно – правильный толчок вратаря возможен не в площади ворот, если плечо в плечо + в борьбе за мяч).

2. Блокировка игроков, когда не владеешь мячом, также запрещена. Блокировать мяч можно, если владеешь и укрываешь его от соперника. При угловом такое нельзя представить.

3. В правилах написано, что футболист имеет право занимать позицию на поле. Любую, какая ему нравится.

Поэтому глобально вижу тут хитрость Артеты. Игроки, как правило, занимают позицию на поле (в площади ворот) и не делают после никаких дополнительных движений. Микродвижения в борьбе за позицию будут всегда.

На мой взгляд, в матче с «Сити» фол со стороны Мартинелли, так как он делает дополнительное движение во вратаря, что повлияло так или иначе на его действие. А вратарь как раз стоит на месте.

В остальных – нормальные, рабочие эпизоды. В игре с «Тоттенхэмом» Салиба просто занимает позицию, ничего не делает. С «МЮ» есть контакт Салиба с вратарем, но больше от того, что защитник его отпихивает корпусом. В игре с «Пэлас» вратарь стоит, блокировкой тяжело назвать.

В общем, это не баг в правилах, потому что иначе каждый угловой нужно будет свистеть. Надо свистеть только в пользу обороны? Так не будет. ВАР вмешаться тоже сложно. Можно в одном эпизоде в толкучке найти несколько блокировок с разных сторон – поэтому дают играть. «Арсенал» просто пользуется этим хорошо».

На выходе такая картина: хитрость «Арсенала» – игрок не блокирует вратаря сразу, а становится на траектории (заранее представляя, куда примерно киперу придется идти после подачи). Если в момент сближения не происходит акцентированного движения, то блокировкой по правилам это не считается. Большая часть спорных угловых «Арсенала» из этой категории. В части голов возможны трактовки с отменой, но при правильном исполнении приема – это игра на грани, но в рамках правил.

Ключевой момент – наличие или отсутствие акцентированного дополнительного движения.

Фото: East News /PA Wire, Adam Davy/PA via AP, Cal Sport Media via AP Images, AP Photo/Kin Cheung; Gettyimages /Richard Heathcote, John Walton – PA Images, Nigel French/Allstar, Julian Finney/