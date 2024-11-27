Чалов об РПЛ и греческой лиге: «Очень разные – в Греции еврокубки, многие играли в больших командах. «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, а ПАОК – чемпионат у них. Вот и думайте»

Федор Чалов сравнил чемпионаты России и Греции.

– С каким российским клубом можно сравнить ПАОК?

– Сложно сравнивать – очень разные лиги. Есть еврокубки, футболисты, которые много где поиграли – были в больших командах. Марсьяль недавно перешел – а он где только не выступал.

«Олимпиакос » в прошлом году выиграл Лигу конференций, а ПАОК выиграл у них чемпионат. Вот и думайте.

– Ты вернулся в еврокубки спустя несколько лет. Не стало сложнее после паузы?

– Вообще нет. Вот играли в Манчестере – я второй раз туда приехал, и было такое дежавю! Очень классное ощущение. Второй раз – даже круче. Мне очень понравилось.

– А в физическом плане тяжелее?

– Ну нет, я все же расту как футболист. Уже в более осознанном возрасте теперь играю, а не просто ношусь по полю как заяц, – сказал нападающий ПАОК и сборной России, выступавший за ЦСКА.