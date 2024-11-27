Чалов об РПЛ и греческой лиге: «Очень разные – в Греции еврокубки, многие играли в больших командах. «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, а ПАОК – чемпионат у них. Вот и думайте»
– С каким российским клубом можно сравнить ПАОК?
– Сложно сравнивать – очень разные лиги. Есть еврокубки, футболисты, которые много где поиграли – были в больших командах. Марсьяль недавно перешел – а он где только не выступал.
«Олимпиакос» в прошлом году выиграл Лигу конференций, а ПАОК выиграл у них чемпионат. Вот и думайте.
– Ты вернулся в еврокубки спустя несколько лет. Не стало сложнее после паузы?
– Вообще нет. Вот играли в Манчестере – я второй раз туда приехал, и было такое дежавю! Очень классное ощущение. Второй раз – даже круче. Мне очень понравилось.
– А в физическом плане тяжелее?
– Ну нет, я все же расту как футболист. Уже в более осознанном возрасте теперь играю, а не просто ношусь по полю как заяц, – сказал нападающий ПАОК и сборной России, выступавший за ЦСКА.
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