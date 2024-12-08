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«Роналду – лучший игрок в истории. Кажется монстром в моральном и спортивном плане». Экс-хавбек «Жироны» Альмена о футбольных ориентирах

Икер Альмена считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

– На кого ты ориентируешься в футболе?

– Мой ориентир номер один – Криштиану Роналду. Для меня он лучший игрок в истории. И в моральном, и в спортивном плане он кажется мне монстром.

На командном уровне я смотрю на Начо. Благодаря своей карьере и завоеванным титулам он сохраняет стремление продолжать тренировки на 100% и выигрывать трофеи. Это пример. Я должен учиться у него и следовать всем советам, которые он мне дает.

– Ты просил у Криштиану футболку?

– Мне бы очень хотелось, но я понимал, что сейчас не время. Мне посчастливилось встретиться с ним, когда играли наши команды, и это было невероятное чувство – соревноваться и быть рядом с человеком, который всегда был моим кумиром.

Мы выиграли игру и уже знали, каким будет Криштиану, когда он проигрывает. Не думаю, что у меня было бы желание поменяться футболками, я предпочел дождаться лучшей возможности (смеется). У меня осталось это желание, – рассказал экс-хавбек «Жироны», выступающий за «Аль-Кадисию».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoИкер Альмена
logoАль-Кадисия
logoНачо Фернандес
logoСборная Португалии по футболу
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