Упамекано о календаре: «Матчей стало слишком много. Почему бы не устроить забастовку? Нужно это обсудить»

Дайо Упамекано не исключил забастовки футболистов из-за перегруженного календаря.

«Почему бы не объявить забастовку? Раньше я уже говорил, что матчей стало слишком много. Нам нужно обсудить эту тему между собой.

По-моему, матчей слишком много, и я надеюсь, что однажды они [руководство УЕФА и ФИФА] это поймут», – сказал защитник «Баварии» и сборной Франции .