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Биджиев об 11-м месте «Махачкалы»: «Двоякое впечатление. Есть позитивные моменты, но мы могли сыграть лучше, недобор очков присутствует» 

Хасанби Биджиев оценил выступление махачкалинского «Динамо» в осенней части РПЛ.

Тренер дагестанского клуба высказался после матча с «Рубином» (2:3), по ходу которого «Динамо» вело со счетом 2:0.

После 18 туров махачкалинцы занимают в таблице 11-е место.

— К сожалению, получились два разных тайма для «Динамо». Мы очень хорошо начали и не должны были так легко пропускать мячи. И это больше всего меня расстроило. 

Несмотря на то, что поле было тяжелым, мы старались играть в футбол и держать мяч внизу. Забили два хороших мяча, но в отдельных эпизодах, в которых мы должны были сыграть лучше, мы не сыграли. И отсюда результат.

— Были ли ошибки со стороны судей, которые могли повлиять на результат матча?

— Мне показалось, что в эпизоде с первым пропущенным голом что‑то было. Но я повтора не видел, поэтому ничего сказать не могу. Во втором голе я не понял, с кем столкнулся вратарь. Сейчас нет смысла что‑то говорить про возможное нападение на вратаря, если эпизод смотрел ВАР. Нам надо было сыграть надежнее во всех этих эпизодах.

— В 2024 году махачкалинское «Динамо» подарило больше положительных эмоций, или есть моменты, которые нужно исправить?

— У меня двоякое впечатление. Есть позитивные моменты, но мы могли сыграть лучше, и недобор очков присутствует. От этого есть разочарованность, но надо делать выводы и готовиться дальше, — сказал Биджиев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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