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  • Рахимов о 3:2 с «Динамо» Махачкала: «Рубин» проявил характер. Мы добыли уже 14 таких волевых очков, хороший показатель»
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Рахимов о 3:2 с «Динамо» Махачкала: «Рубин» проявил характер. Мы добыли уже 14 таких волевых очков, хороший показатель»

Рашид Рахимов подвел итоги игры с махачкалинским «Динамо».

«Рубин» одержал победу со счетом 3:2 в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ

– Очень тяжелый матч. Мы ждали такую игру, потому что знаем «Динамо» – это та команда, которая бьется за каждый мяч, навязывает борьбу. Тем более команда повела 2:0, и я не помню игры в этом сезоне, где «Динамо», ведя в счете 2:0, уступило.

Хорошая победа, команда проявила характер, жажду борьбы, огромное желание. Мы добыли уже 14 таких волевых очков, это хороший показатель. Очень рад за команду, и хотелось бы, чтобы и Махачкала набирала очки.

Рожков уже в перерыве почувствовал себя не очень хорошо, но сказал, что даст максимум, выйдет, и его менять не нужно. Просто у нас замена не была готова. Я попросил его доиграть 1-2 минуты, чтобы подготовить замену.

– Даку сегодня не забил, но его организация атак была на высоте.

– Не думаю, что нужно отмечать одного Даку. Должны отметить Шабанхаджая, он выполнил большой объем работы, также Чуни, который вышел очень хорошо на тяжелом поле в тяжелой игре. Даку проявил свои определенные качества, но сегодня была команда, – сказал главный тренер «Рубина».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoРашид Рахимов
logoДардан Шабанхаджай
logoМирлинд Даку
logoРубин
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoМарвин Чуни
logoДинамо Махачкала
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