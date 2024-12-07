«МЮ» пропустил от «Ноттингема» после обреза Бруну. Онана не отразил летевший в него мяч

«Манчестер Юнайтед» пропустил после неудачной игры Бруну Фернандеша и Андре Онана.

Манкунианцы принимают «Ноттингем Форест » в 15-м туре АПЛ (1:3, второй тайм).

Гости забили второй гол на 47-й минуте. Сначала капитан хозяев Бруну Фернандеш отдал неточный пас назад на своей половине поля – его перехватил Каллум Хадсон-Одои. Он приблизился к штрафной и отдал пас Моргану Гиббс-Уайту, который пробил по центру.

Вратарь «Юнайтед » Андре Онана не смог спасти ворота, хотя мяч летел прямо в него.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции