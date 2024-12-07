Пирс Морган: «МЮ» – такое дерьмо сейчас, что мне почти жалко их»

Пирс Морган высмеял «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ноттингем Форест».

Команда под руководством Рубена Аморима проиграла со счетом 2:3 в домашнем матче 15-го тура АПЛ . Это второе поражение «МЮ» подряд.

«Манчестер Юнайтед » такое дерьмо сейчас, что мне почти становится их жалко...» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.

У «МЮ» 2 поражения подряд, 2 победы и 1 ничья при Амориме