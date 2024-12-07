Пирс Морган: «МЮ» – такое дерьмо сейчас, что мне почти жалко их»
Пирс Морган высмеял «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ноттингем Форест».
Команда под руководством Рубена Аморима проиграла со счетом 2:3 в домашнем матче 15-го тура АПЛ. Это второе поражение «МЮ» подряд.
«Манчестер Юнайтед» такое дерьмо сейчас, что мне почти становится их жалко...» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Пирса Моргана
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