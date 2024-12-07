147

У «МЮ» 2 поражения подряд, 2 победы и 1 ничья при Амориме

«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч подряд.

Манкунианцы уступили «Ноттингем Форест» (2:3) в 15-м туре АПЛ. 4 декабря «Юнайтед» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:2. 

После назначения Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» провел 5 матчей, одержав в них две победы, потерпев два поражения и сыграв вничью один раз. 

12 декабря команда встретится с чешской «Викторией» в Лиге Европы. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» – 2:3. Гиббс-Уайт забил и отдал во 2-м тайме
160сегодня, 19:25
Чемпионат Англии. «МЮ» проиграл «Ноттингему», «Ман Сити» сыграл 2:2 с «Пэлас», дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесли из-за шторма
511сегодня, 19:24
«МЮ» пропустил от «Ноттингема» после обреза Бруну. Онана не отразил летевший в него мяч
19сегодня, 18:52Фото
Аморим об отказе игроков «МЮ» надевать радужные куртки вслед за Мазрауи: «Мы должны уважать религию Нуссаира и его культуру. Командное решение, как и должно быть»
119сегодня, 12:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял: контракт Семака с «Зенитом» действует до завершения сезона‑2029/30». Медведев о тренере
85 минут назад
Беллингем забил в 5 матчах Ла Лиги подряд. Сегодня – вратарю «Жироны» между ног
1713 минут назад
Экс-судья Николаев об отмене голов «Зенита»: «Мостовой коснулся рукой неумышленно, спорное решение ВАР вмешаться. Рука Нино – более очевидная, такие мячи не нужно засчитывать»
915 минут назад
🦷 Ольмо лишился зубной коронки в единоборстве с Бартрой во время игры «Барсы» с «Бетисом»
923 минуты назадФото
«Жирона» – «Реал Мадрид». 0:1 – Беллингем забил между ног вратарю. Онлайн-трансляция
7626 минут назадLive
«Иуда». Кокорин – Дзюбе под его видео после гола «Зениту» и победы «Акрона»
3833 минуты назадФото
Златан Ибрагимович: «10-20 лет назад тоже говорили, что молодое поколение не слушает старое. Молодые игроки должны обладать именно такой уверенностью в себе, идти своим путем»
637 минут назад
Аморим о 2:3 от «Ноттингема»: «МЮ» очень плохо начал оба тайма. Мы находимся в самом начале чего-то очень масштабного и должны продолжать работу»
4948 минут назад
Флика могут дисквалифицировать минимум на 2 игры после удаления с «Бетисом». Тогда тренер «Барсы» пропустит матч с «Атлетико»
2453 минуты назад
Пирс Морган: «МЮ» – такое дерьмо сейчас, что мне почти жалко их»
3555 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мотта о 2:2 с «Болоньей»: «Арбитр был прав, удалив меня. Я перегнул палку, показал жест, который не следовало. «Юве» пропустил 2 гола, пришлось идти на риск»
322 минуты назад
У «Гавра» Кузяева 9 поражений в 11 последних матчах. У Далера 1 гол в сезоне – в ворота «Монако»
239 минут назад
Йочич набрал 10 очков за 1+1 с «Динамо» Мх. У него первые результативные действия в сезоне РПЛ
48 минут назадФэнтези
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Тулузу», «Гавр» Кузяева уступил «Ницце», «Лион» против «Анжера»
7сегодня, 20:00Live
Алаев о матче «Спартак» – «Пари НН»: «Красные мячи – это уже мем, но хорошо, что они есть. Спортивная интрига жива, чемпионат интересный»
2сегодня, 19:57
Агент Батракова: «Звездной болезни у него не замечаю, Алексей не по годам взрослый и рассудительный. Он читает все, что пишут, но это не выбивает его из игрового ритма»
6сегодня, 19:42
Рахимов о 3:2 с «Динамо» Махачкала: «Рубин» проявил характер. Мы добыли уже 14 таких волевых очков, хороший показатель»
1сегодня, 19:28
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд – 1:1. Гиттенс забил с игры, Штегер – с пенальти
1сегодня, 19:26
Глава Заксобрания Петербурга: «Поработаем над тем, чтобы высокое звание столицы футбола город нес достойно. Президент принял решение, и футбол стал теперь массовым видом спорта»
14сегодня, 19:13
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Раэд» с голом на 104-й, «Аль-Иттифак» Джеррарда обыграл «Аль-Халидж»
48сегодня, 19:05