У «МЮ» 2 поражения подряд, 2 победы и 1 ничья при Амориме
«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч подряд.
Манкунианцы уступили «Ноттингем Форест» (2:3) в 15-м туре АПЛ. 4 декабря «Юнайтед» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:2.
После назначения Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» провел 5 матчей, одержав в них две победы, потерпев два поражения и сыграв вничью один раз.
12 декабря команда встретится с чешской «Викторией» в Лиге Европы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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