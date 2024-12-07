У «МЮ» 2 поражения подряд, 2 победы и 1 ничья при Амориме

«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч подряд.

Манкунианцы уступили «Ноттингем Форест » (2:3) в 15-м туре АПЛ . 4 декабря «Юнайтед» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:2.

После назначения Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед » провел 5 матчей, одержав в них две победы, потерпев два поражения и сыграв вничью один раз.

12 декабря команда встретится с чешской «Викторией» в Лиге Европы.