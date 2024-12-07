Аморим о 2:3 от «Ноттингема»: «МЮ» очень плохо начал оба тайма. Мы находимся в самом начале чего-то очень масштабного и должны продолжать работу»

Рубен Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ноттингем Форест».

Манкунианцы проиграли матч 15-го тура АПЛ со счетом 2:3.

«Тяжелая игра. Мы начали очень плохо, в первом же эпизоде пропустили гол. Затем мы контролировали ход игры, и у нас было много моментов. Мы стали играть лучше в последней трети. Нам удалось сравнять счет, а затем, в перерыве, мы были готовы бороться за победу, но второй тайм начали очень плохо. Два гола. Затем мы попробовали многое, но не очень качественно. У нас было не так много голевых моментов.

Тяжелая игра в трудный момент, но мы должны продолжать начатое. Это долгий путь. Мы совершенствуемся в некоторых аспектах. Мы должны побеждать, чтобы совершенствоваться. Мы находимся в самом начале чего-то очень масштабного, так что уделяем внимание каждой детали. Мы уже знаем, что это большая работа, поэтому должны продолжать», – сказал Аморим .