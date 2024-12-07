Гиббс-Уайт набрал 10 очков за 1+1 против «МЮ». У полузащитника «Ноттингема» 2-й гол в сезоне АПЛ
«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в 15-м туре АПЛ (3:2).
Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт забил на 47-й минуте и отдал ассист на 54-й. До этого в 10 матчах АПЛ сезона у Моргана был 1 гол.
За игру полузащитник набрал 10 очков в фэнтези АПЛ на Спортсе’‘ (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист). В фэнтези АПЛ Гиббса-Уайта выбрал 101 игрок (0,74%).
2-й гол «МЮ» забил Бруну Фернандеш. В 5 последних матчах чемпионата у полузащитника по 3 гола и ассиста. Ассист на Фернандеша сделал Амад Диалло, у которого в 5 последних турах 5 ассистов.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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