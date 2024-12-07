«Зенит» – по-настоящему народная команда! Как проигрывают – радуемся всем народом 😁». Экс-сотрудница «Динамо» Лысенко о поражении сине-бело-голубых от «Акрона»
Полина Лысенко отреагировала в соцсетях на поражение «Зенита».
Клуб из Петербурга принимал «Акрон» в 18-м туре Мир РПЛ. Встреча завершилась победой гостей (1:2).
«Вот «Зенит», конечно – по-настоящему народная команда! Как проигрывают – радуемся всем народом 😁», – написала бывшая ведущая «Динамо ТВ», работающая в медиафутбольной команде Азамата Мусагалиева ФК «10».
Зарема о поражении «Зенита»: «На игру гегемона не похоже, у «Спартака» появилась возможность сбросить их с пьедестала в год столетия»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
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