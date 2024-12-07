Александр Мостовой: «Обсудим с «Динамо» вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Все возможно»
Александр Мостовой обсудит с «Динамо» вопрос о продолжении сотрудничества.
Ранее Мостовой прошел стажировку в «Динамо».
«У «Динамо» впереди игра – думаю, уже на следующей неделе встретимся и поговорим. Обсудим вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Все возможно», – сказал бывший футболист сборной России.
Напомним, в августе 2023-го Мостовой начал обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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