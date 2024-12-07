«Cпартак» одержал 4 крупные победы подряд, повторив рекорд чемпионата России

«Cпартак» одержал 4 крупные победы подряд в Мир РПЛ.

Красно-белые повторили рекорд чемпионата России.

«Спартак» разгромил «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

До этого четыре крупные победы подряд одерживали сам «Спартак » в 1993 году, «Зенит » в 2005 году и «Рубин » в 2009-м.