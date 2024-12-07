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«Cпартак» одержал 4 крупные победы подряд, повторив рекорд чемпионата России

«Cпартак» одержал 4 крупные победы подряд в Мир РПЛ.

 Красно-белые повторили рекорд чемпионата России.

«Спартак» разгромил «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

До этого четыре крупные победы подряд одерживали сам «Спартак» в 1993 году, «Зенит» в 2005 году и «Рубин» в 2009-м.

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
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рекорды
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