«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с менхенгладбахской в 13-м туре.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Бундеслиги. Начало – в 20:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3». Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги