«Аталанта» выиграла 9 матчей подряд в Серии А, повторив свой рекорд 4-летней давности
«Аталанта» обыграла «Милан» (2:1) в 15-м туре Серии А.
Бергамаски продлили победную серию до 9 матчей, повторив свой рекорд, установленный с февраля по июль 2020 года.
«Аталанта» лидирует в чемпионате Италии на данный момент. «Наполи» отстает на 2 очка и встретится с «Лацио» в воскресенье.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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