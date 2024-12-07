«Аталанта» выиграла 9 матчей подряд в Серии А, повторив свой рекорд 4-летней давности

«Аталанта » обыграла «Милан» (2:1) в 15-м туре Серии А.

Бергамаски продлили победную серию до 9 матчей, повторив свой рекорд, установленный с февраля по июль 2020 года.

«Аталанта» лидирует в чемпионате Италии на данный момент. «Наполи» отстает на 2 очка и встретится с «Лацио» в воскресенье.