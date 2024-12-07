Нагучев о фанатах «Факела» после критики стадиона клуба: «Думал, будут бить морду. Но они тоже видят этот стадион, а я не сказал ничего ненастоящего. Не хотел, чтобы на нем случилась трагедия»

Роман Нагучев рассказал о приезде в Воронеж после критики стадиона «Факела».

В 2022-м комментатор сказал о «Центральном стадионе профсоюзов»: «Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе».

– Как вообще можно представить тебе, что ты открыл матч в Воронеже после того, как ты вызывал ненависть у людей там?

– Не просто вызывал ненависть, но я еще поехал на первый матч и шел от гостиницы «Марриотт» через коридор болельщиков. И они все сразу меня узнали. Это было ужасно. Я не понимал, что сейчас будет. Подумал: «Ну, наверное, сейчас будут бить морду». Ну а как еще?

Сначала было жутковато. Но потом я понял, как они настроены. Они тоже видят этот стадион. А я не сказал ничего ненастоящего. И разница была в том, что они подумал, что я не хочу, чтобы «Факел» играл там, а я не хотел, чтобы на этом стадионе случилась трагедия.

Потому что до этого я уже видел такое в Алкмаре. Я комментировал матч на стадионе «Афас », а через два месяца там упала крыша на ветру и убила человека. И когда ты видишь фотографии с конструкциями, которые явно непригодны даже для того, чтобы просто сидеть на них, у тебя включается триггер безопасности.

Потом уже, когда я познакомился с культурой Воронежа, я понял, что ЦСП это настолько важное для воронежца место, что даже если бы он горел в прямом эфире, оттуда бы никто не ушел во время матча «Факел» – «Динамо». Потому что это слишком важное место для Воронежа, – сказал комментатор «Матч ТВ » Роман Нагучев .

Нагучев нанес символический удар перед матчем «Факел» – «Химки». Комментатор критиковал стадион в Воронеже в 2022-м: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе»