Нагучев нанес символический удар перед матчем «Факел» – «Химки». Комментатор критиковал стадион в Воронеже в 2022-м: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе»
Роман Нагучев нанес символический удар по мячу перед матчем «Факел» - «Химки».
Встреча 14‑го тура Мир РПЛ проходит в Воронеже.
Комментатор «Матч ТВ» вышел на поле с шарфом воронежского клуба.
Летом 2022 года Роман Нагучев раскритиковал состояние Центрального стадиона профсоюзов: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Сейчас Факел» играет на новой арене.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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