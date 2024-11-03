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  • Нагучев нанес символический удар перед матчем «Факел» – «Химки». Комментатор критиковал стадион в Воронеже в 2022-м: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе»
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Нагучев нанес символический удар перед матчем «Факел» – «Химки». Комментатор критиковал стадион в Воронеже в 2022-м: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе»

Роман Нагучев нанес символический удар по мячу перед матчем «Факел» - «Химки».

Встреча 14‑го тура Мир РПЛ проходит в Воронеже.

Комментатор «Матч ТВ» вышел на поле с шарфом воронежского клуба.

Летом 2022 года Роман Нагучев раскритиковал состояние Центрального стадиона профсоюзов: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Сейчас Факел» играет на новой арене.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
Центральный стадион профсоюзов
logoРоман Нагучев
logoМатч ТВ
стадион Факел
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