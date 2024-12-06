Де Лаурентис о вылете «Наполи» из Кубка: «Результат не имеет значения, можем позволить себе экспериментировать. С «Лацио» была супертренировка и урок для команды»
Аурелио Де Лаурентис не расстроен вылетом «Наполи» из Кубка Италии.
Команда Антонио Конте уступила от «Лацио» (1:3) в 1/8 финала Кубка Италии, играя не основным составом.
«Я согласен, что он поступил очень хорошо, позволив сыграть другим 11 игрокам. Это была супертренировка с «Лацио». Урок спортивной жизни для команды.
Мы знали, что с такими большими изменениями будет непросто. Ясно, что если бы изменили меньше, то баланса было бы больше. Тренеру пришлось дать место [другим], и он его предоставил.
Результат не имеет значения. Мы можем позволить себе экспериментировать, как это сделал Конте с «Лацио», – сказал президент «Наполи».
Конте о том, что «Наполи» проиграл «Лацио» в Кубке полуосновой: «Cезон длинный. Не можем надеяться, что никто не получит травму»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
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