Конте о том, что «Наполи» проиграл «Лацио» в Кубке полуосновой: «Cезон длинный. Не можем надеяться, что никто не получит травму» 

Антонио Конте оценил поражение от «Лацио» (1:3) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Подчеркну, что мы играли не для того, чтобы проиграть. Если бы мы вылетели раньше, то у меня не было бы возможности выпустить тех, кто играет меньше. Выбор [состава] был тщательно продуман.

Против «Палермо» (5:0, во 2-м раунде – Спортс”) был тот же состав, и 3/4 основы, так или иначе, приняли участие в матче. Впереди длинный сезон, и мы не можем надеяться, что никто не получит травму. Ребята заслужили этот шанс, и жаль, что мы проиграли – мы все хотели пройти дальше.

Я видел статистику матча. Игра была довольно равной, у них не было преимущества по ударам и владению. Пожалуй, мы могли сыграть лучше в эпизодах с пропущенными голами. А так, все игроки проявили себя неплохо», – сказал тренер «Наполи ».