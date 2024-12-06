Анчелотти о «Реале»: «Средний уровень обеспокоенности. Продолжаем борьбу во всех турнирах, мы еще не показали лучшую версию команды»
Карло Анчелотти назвал уровень обеспокоенности о ситуации в «Реале».
«Реал» находится на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на четыре очка от «Барселоны» при матче в запасе. В прошлой игре мадридцы уступили «Атлетику» (1:2).
«Мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Мы должны быть оптимистичными, принимая во внимание те проблемы, которые у нас есть, и те, которые у нас были.
Мы настроены оптимистично, потому что у нас есть ценный и качественный состав. Мы еще не показали лучшую версию нашей команды, но убеждены, что рано или поздно покажем ее.
У меня средний уровень обеспокоенности», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
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