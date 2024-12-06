Моуринью заявил, что Роналду не перейдет в «Фенербахче»: «У меня есть три хороших нападающих. В Саудовской Аравии у Криштиану есть цели – забить 1000 голов и заработать деньги»

Жозе Моуринью объяснил, почему Криштиану Роналду не перейдет в «Фенербахче».

«Роналду не перейдет к нам. Первая причина в том, что у меня есть три очень хороших центральных нападающих, и мне не нужен еще один.

Криштиану всегда остается Криштиану, но я мне это не нужно, потому что доволен своими нападающими.

В Саудовской Аравии у него цели – забить 1000 голов и заработать деньги.

Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула? Я не говорю «нет» трансферу», – сказал главный тренер «Фенербахче » Жозе Моуринью .