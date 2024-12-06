Моуринью заявил, что Роналду не перейдет в «Фенербахче»: «У меня есть три хороших нападающих. В Саудовской Аравии у Криштиану есть цели – забить 1000 голов и заработать деньги»
Жозе Моуринью объяснил, почему Криштиану Роналду не перейдет в «Фенербахче».
«Роналду не перейдет к нам. Первая причина в том, что у меня есть три очень хороших центральных нападающих, и мне не нужен еще один.
Криштиану всегда остается Криштиану, но я мне это не нужно, потому что доволен своими нападающими.
В Саудовской Аравии у него цели – забить 1000 голов и заработать деньги.
Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула? Я не говорю «нет» трансферу», – сказал главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sporx
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