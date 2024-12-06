Моуринью о «ПСЖ»: «У них нет успехов в еврокубках, потому что, играя во Франции, они не могут подготовиться к Европе. Там более высокий темп и интенсивность»

Жозе Моуринью объяснил, почему у «ПСЖ» нет успехов в еврокубках.

«В Европе немного другая культура, там мы сталкиваемся с командами, играющими в более высоком темпе и с большей интенсивностью. В Турции мы сталкиваемся с несколько иной игрой.

Почему «ПСЖ » не добивается успеха в еврокубках? Потому что, играя во Франции, они не могут подготовиться к тому, с чем столкнутся в Европе.

Я иногда строю тактику на матчи в Турции, уже думая о еврокубковых играх. Поскольку то, что мы делаем здесь, сложно переносить на Европу», – сказал главный тренер «Фенербахче ».

Клуб из Стамбула выбыл в квалификации Лиги чемпионов и выступает в общем этапе Лиги Европы.