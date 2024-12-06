Месси – фанатам «Барсы»: «Скучаю по вам. Надеюсь, скоро вновь увидимся и вы будете гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире»
Лионель Месси обратился к болельщикам «Барселоны».
– С каким посланием вы бы обратились к болельщикам «Барселоны»?
– Я очень сильно скучаю по всем вам.
Надеюсь, скоро мы вновь увидимся и вы будете гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире, – сказал экс-форвард «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами» по случаю юбилея «блауграны», которой 29 ноября исполнилось 125 лет.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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