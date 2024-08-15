Дркушич переходит в «Црвену Звезду» в аренду после трансфера в «Зенит». Защитник отправился в Сербию («Чемпионат»)

Ванья Дркушич перейдет в «Црвену Звезду» из «Зенита».

Защитник сборной Словении отправился в Сербию для перехода в « » на правах аренды, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что « » ранее объявил о подписании 5-летнего соглашения с футболистом, которого петербуржцы приобрели у «Сочи», играющего в Первой лиге.

В прошлом сезоне Ванья Дркушич провел 23 матча в Мир РПЛ и забил два мяча. Также он провел четыре игры на Евро-2024.

Статистику футболиста можно изучить здесь.