Дркушич переходит в «Црвену Звезду» в аренду после трансфера в «Зенит». Защитник отправился в Сербию («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Сочи Ванья Дркушич Футбол

Ванья Дркушич перейдет в «Црвену Звезду» из «Зенита».

Защитник сборной Словении отправился в Сербию для перехода в «Црвену Звезду» на правах аренды, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» ранее объявил о подписании 5-летнего соглашения с футболистом, которого петербуржцы приобрели у «Сочи», играющего в Первой лиге.

В прошлом сезоне Ванья Дркушич провел 23 матча в Мир РПЛ и забил два мяча. Также он провел четыре игры на Евро-2024.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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30 комментариев
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Законсервировали на год для Сочи.
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-3
+39
Бхахаха
Лишь бы конкурентам не достался
+46
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+32
Не удивлюсь, если и ЗП ему полностью будет платить Зенит. Лишь бы Локо не купил
+37
-14
+23
Газпром. Вахта. ЗП достойная.
+15
-3
+12
Ответ tequilagwap
Комментарий скрыт
Ваша версия?
+13
-6
+7
Ответ tequilagwap
Комментарий скрыт
Адамова у нас перехватили - на фиг не нужен был. Скитается до сих пор по арендам. Коваленко у нас перехватили - на фиг не нужен был. Но те двое хотя бы в самом Зените лавку полировали и была отмазка, что не смогли конкуренцию выиграть. Дркушича вы вообще для Црвены покупаете, Карл!! Отмазка уже найдена: "годик в Црвене потусуется, в следующем сезоне контракты у Чистякова и Родригао закончатся и Дркушич прискачет на белом коне. И ради этого оплачивать целый год контракта футболиста, который играет в другом месте?? Мы в свое время у вас Чистякова хотели купить, так вы его не продали и в аренду в Сочи сослали. Мне как то пофиг на Дркушича. Средний защитник, такой же, как те, что у нас есть. Но просто ваше поведение ненормальное!!
+13
-6
+7
Ответ Стас Вор
Ваша версия?
Зенит купил молодого и перспективного. Опыта наберется в европейской лиге и будет разрывать в России!
+5
-1
+4
Ой, как «неожиданно». Ну а что? Локомотиву Дркушич не достался, миссия выполнена, теперь можно и по арендам катать
+5
-2
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий скрыт
Обычная практика
Российский футболист Игорь Дмитриев, перешедший в июле из екатеринбургского "Урала" в "Спартак", продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов" на правах аренды, сообщается на официальном сайте московского клуба.
+8
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+3
Тем временем в инсте Зенита он проводит первую тренировку за новую команду прямо сейчас.
+4
-2
+2
Семак вчера сказал, что место в команде для него найдется
+2
0
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Ответ Леонид Миронов
В тлг Зенита, он был на утренней тренеровка Зенита, а так улетел))))
Ну правильно)
прошел тоннель, потренировался и отправился в аренду)
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В тлг Зенита, он был на утренней тренеровка Зенита, а так улетел))))
+3
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Если тот нап из Звезды приедет, то норм варик
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Ответ SopTecret
ну, кто бы мог подумать, что они соберут всё, что могут, а что не влезло, куда-то ещё денут)
Кого мы собрали!
Дркушич это что супер топ?
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Ответ Старый грешник
Бхахаха Лишь бы конкурентам не достался
кому именно?
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Ответ Старый грешник
Бхахаха Лишь бы конкурентам не достался
Конкуренты могут купить Осипенко за 10 лямов, а Дркушич следующим летом будет поменять Эраковича/Нино, либо вообще заменит одного из них, либо Зенит его перепродаст, игрок старта сборной Словении все-таки, да и в Црвене в еврокубках играть будет.
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Ответ Abu Ibrahim
За Дмитриевым была очередь из конкурентов Спартака ?
Я что знаю может была)))
Многое клубы, так делают не вижу в этом проблемы
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Ответ Tom_York
Обычная практика Российский футболист Игорь Дмитриев, перешедший в июле из екатеринбургского "Урала" в "Спартак", продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов" на правах аренды, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Только он моложе на 4 года и не зажег на Евро...
0
0
0
Ответ Tom_York
Обычная практика Российский футболист Игорь Дмитриев, перешедший в июле из екатеринбургского "Урала" в "Спартак", продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов" на правах аренды, сообщается на официальном сайте московского клуба.
За Дмитриевым была очередь из конкурентов Спартака ?
+1
-1
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Зенит выкладывает видео как его принимает команда.
Чемпионат - защитник уехал в Сербию 🤡
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"...и ты бы Ваня у них был Ванья..."(с)
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вот и еще один фарм нарисовался( заговор на заговоре
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