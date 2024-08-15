Дркушич переходит в «Црвену Звезду» в аренду после трансфера в «Зенит». Защитник отправился в Сербию («Чемпионат»)
Ванья Дркушич перейдет в «Црвену Звезду» из «Зенита».
Защитник сборной Словении отправился в Сербию для перехода в «Црвену Звезду» на правах аренды, сообщает «Чемпионат».
Напомним, что «Зенит» ранее объявил о подписании 5-летнего соглашения с футболистом, которого петербуржцы приобрели у «Сочи», играющего в Первой лиге.
В прошлом сезоне Ванья Дркушич провел 23 матча в Мир РПЛ и забил два мяча. Также он провел четыре игры на Евро-2024.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
Лишь бы конкурентам не достался
Российский футболист Игорь Дмитриев, перешедший в июле из екатеринбургского "Урала" в "Спартак", продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов" на правах аренды, сообщается на официальном сайте московского клуба.
прошел тоннель, потренировался и отправился в аренду)
Дркушич это что супер топ?
Многое клубы, так делают не вижу в этом проблемы
Чемпионат - защитник уехал в Сербию 🤡