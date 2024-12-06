Аллер о раке яичек: «В «Леганесе» стараемся не трогать эту тему – некоторым неудобно об этом говорить. Сегодня я смотрю на жизнь иначе»
Себастьян Аллер заявил, что не обсуждает свою болезнь с партнерами по команде.
Летом 2022 года у Аллера была выявлена злокачественная опухоль яичек. Он перенес несколько операций и вернулся на поле в январе 2023-го.
«Мы вскользь обсудили это с франкоговорящими игроками «Леганеса». Мы стараемся не особо затрагивать эту тему, потому что некоторым неудобно это обсуждать. Они боятся сыпать соль на рану. Лично я без проблем могу об этом говорить.
Есть много мелких негативных моментов, от которых нужно избавиться. Они разрушают твою жизнь. Сегодня я смотрю на жизнь иначе», – сказал нападающий «Леганеса».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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