Аллер о раке яичек: «В «Леганесе» стараемся не трогать эту тему – некоторым неудобно об этом говорить. Сегодня я смотрю на жизнь иначе»

Себастьян Аллер заявил, что не обсуждает свою болезнь с партнерами по команде.

Летом 2022 года у Аллера была выявлена злокачественная опухоль яичек. Он перенес несколько операций и вернулся на поле в январе 2023-го.

«Мы вскользь обсудили это с франкоговорящими игроками «Леганеса». Мы стараемся не особо затрагивать эту тему, потому что некоторым неудобно это обсуждать. Они боятся сыпать соль на рану. Лично я без проблем могу об этом говорить.

Есть много мелких негативных моментов, от которых нужно избавиться. Они разрушают твою жизнь. Сегодня я смотрю на жизнь иначе», – сказал нападающий «Леганеса ».