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Тюкавин вышел на тренировку в бабочке. Форвард «Динамо» вчера получил премию «Джентльмен года»

Константин Тюкавин вышел на тренировку «Динамо» в бабочке.

Вчера форварду сине-бело-голубых вручили премию «Джентльмен 2024 года», присуждаемую «Комсомольской правдой».

«Джентльмен сказал – джентльмен сделал 🔥

Костя пообещал, что наденет на тренировку бабочку, если выиграет награду Джентльмена года 2024 😌», – говорится в сообщении «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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