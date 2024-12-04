Дегтярев о премии «Джентльмен года» Тюкавина: «Черенков – пример честной игры по сей день. У Константина большое будущее, будем болеть в любой точке мира, при любой политической ситуации»
Михаил Дегтярев поздравил Константина Тюкавина с наградой «Джентльмен года».
«Федор Черенков по сей день служит примером честной игры. Пользовался уважением всех команд. Сегодня Тюкавин пополнил ряды джентльменов. Впереди у него большое будущее.
Будем за вас болеть. В любой точке мира, при любой погоде и при любой политической ситуации. Так ведь?
Хочу пожелать всем нам и спортсменам, и болельщикам веры, надежды и любви. Ведь нас объединяет вера и любовь к российскому спорту», – сказал министр спорта РФ.
Церемония награждения премии издания «Комсомольская правда» «Джентльмен 2024 года», которую получил форвард «Динамо», прошла 4 декабря в Москве.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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