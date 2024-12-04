Дегтярев о премии «Джентльмен года» Тюкавина: «Черенков – пример честной игры по сей день. У Константина большое будущее, будем болеть в любой точке мира, при любой политической ситуации»

Михаил Дегтярев поздравил Константина Тюкавина с наградой «Джентльмен года».

«Федор Черенков по сей день служит примером честной игры. Пользовался уважением всех команд. Сегодня Тюкавин пополнил ряды джентльменов. Впереди у него большое будущее.

Будем за вас болеть. В любой точке мира, при любой погоде и при любой политической ситуации. Так ведь?

Хочу пожелать всем нам и спортсменам, и болельщикам веры, надежды и любви. Ведь нас объединяет вера и любовь к российскому спорту», – сказал министр спорта РФ.

Церемония награждения премии издания «Комсомольская правда» «Джентльмен 2024 года», которую получил форвард «Динамо », прошла 4 декабря в Москве.

Тюкавин получил приз «Джентльмен года»-2024