Погба продолжит карьеру в «Марселе», считают букмекеры. На переход в «Торпедо» дают 500.00
Букмекеры оценили шансы Поля Погба оказаться в московском «Торпедо».
В марте 2025 года у футболиста закончится срок дисквалификации за допинг. Сейчас Погба находится в статусе свободного агента.
Ранее спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что московский клуб рассмотрит кандидатуру 31-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции после истечения срока его дисквалификации.
БЕТСИТИ дает коэффициент 500.00 на то, что Погба продолжит карьеру в «Торпедо».
«Марсель» (4.00) – наиболее вероятный следующий клуб полузащитника. На переход Погба в «Фенербахче» дают коэффициент 7.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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