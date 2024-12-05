Погба продолжит карьеру в «Марселе», считают букмекеры. На переход в «Торпедо» дают 500.00

Букмекеры оценили шансы Поля Погба оказаться в московском «Торпедо ».

В марте 2025 года у футболиста закончится срок дисквалификации за допинг. Сейчас Погба находится в статусе свободного агента.

Ранее спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что московский клуб рассмотрит кандидатуру 31-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции после истечения срока его дисквалификации.

БЕТСИТИ дает коэффициент 500.00 на то, что Погба продолжит карьеру в «Торпедо».

«Марсель » (4.00) – наиболее вероятный следующий клуб полузащитника. На переход Погба в «Фенербахче » дают коэффициент 7.00.

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