Слот, Хюрцелер, О′Нил номинированы на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

Названы имена претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам ноября номинированы три специалиста.

Фабиан Хюрцелер («Брайтон »): 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей «+1»;

Гари О′Нил («Вулверхэмптон »): 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей «+3»;

Арне Слот («Ливерпуль»): 3 победы, разница мячей «+4».

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 9 декабря.