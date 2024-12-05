Слот, Хюрцелер, О′Нил номинированы на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ
Названы имена претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ.
На награду по итогам ноября номинированы три специалиста.
Фабиан Хюрцелер («Брайтон»): 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей «+1»;
Гари О′Нил («Вулверхэмптон»): 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей «+3»;
Арне Слот («Ливерпуль»): 3 победы, разница мячей «+4».
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 9 декабря.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
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