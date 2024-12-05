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Слот, Хюрцелер, О′Нил номинированы на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

Названы имена претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам ноября номинированы три специалиста.

Фабиан ХюрцелерБрайтон»): 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей «+1»;

Гари О′НилВулверхэмптон»): 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей «+3»;

Арне Слот («Ливерпуль»): 3 победы, разница мячей «+4». 

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 9 декабря. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoВулверхэмптон
logoФабиан Хюрцелер
logoБрайтон
logoГари О′Нил
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