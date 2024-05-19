Рами о Мбаппе в «Реале»: «Ему придется адаптироваться – там большое эго и большие требования. Но там у него будет великая карьера»

Адиль Рами поделился мнением о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Ему придется адаптироваться. Он отправляется в место с большим эго и с большими требованиями. Все для него будет в новинку.

Мы увидим его на поле, в его будущей команде, не знаю, будет ли это «Реал», подтверждено или нет. В любом случае, если это « », это будет великой карьерой для него», – сказал бывший защитник сборной Франции.