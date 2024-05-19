Рами о Мбаппе в «Реале»: «Ему придется адаптироваться – там большое эго и большие требования. Но там у него будет великая карьера»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Адиль Рами Килиан Мбаппе Футбол

Адиль Рами поделился мнением о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Ему придется адаптироваться. Он отправляется в место с большим эго и с большими требованиями. Все для него будет в новинку.

Мы увидим его на поле, в его будущей команде, не знаю, будет ли это «Реал», подтверждено или нет. В любом случае, если это «Реал», это будет великой карьерой для него», – сказал бывший защитник сборной Франции.

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1 комментарий
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Давлением думаю Килиана явно никак не смутить. Да и сейчас в клубе прекраснейшая атмосфера благодаря сотрудникам, Карло и игрокам, которые дружат друг с другом и часто проводят время вместе. Я думаю у Килиана не будет проблем влиться в этот коллектив.
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