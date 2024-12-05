Маркиньос назвал три причины, почему «Спартак» станет чемпионом: «Это лучшая команда России, мы всегда играем от всего сердца, у нас замечательный тренер»

Маркиньос Коста рассказал, почему «Спартак» станет чемпионом России.

– Три причины, по которым «Спартак» станет чемпионом?

– Первое: «Спартак» – лучшая команда России. Второе: «Спартак» всегда играет от всего сердца. Третье: у нас замечательный тренер, – сказал вингер «Спартака » после матча с «Краснодаром» (3:0).

По итогам 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. «Спартак» (34) идет третьим.