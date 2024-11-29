Выборы президента РФС и исполкома пройдут 2 февраля

РФС утвердил дату проведения выборов президента и исполкома организации.

Внеочередная выборная конференция РФС пройдет 2 февраля 2025 года, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Повесткой дня внеочередной конференции станут выборы президента и исполкома РФС.

Действующим президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков . Он был избран на этот пост в феврале 2019-го, спустя два года был переизбран на новый срок.

В пятницу, 29 ноября, состоялось очередное заседание исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии и перспективах развития Юношеской футбольной Лиги и использовать предложения при разработке регламентов соревнований 2025 года.

2.1. Утвердить изменения в Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.

2.2. Ввести в действие изменения, указанные в пункте 1 настоящего Постановления:

– с 01 января 2025 года – для профессиональных соревнований среди женщин;

– с 01 июня 2025 года – для профессиональных соревнований среди мужчин.

3. Доработать изменения в отдельные положения Регламента РФС по деятельности футбольных агентов (далее – «Регламент»), относящихся к определению максимального размера вознаграждения футбольных агентов и вынести их на рассмотрение Бюро исполкома РФС.

4.1. Принять к сведению определенные президентом Дюковым А.В. место и дату проведения внеочередной Конференции РФС – 02 февраля 2025 года, г. Москва.

4.2. Одобрить проект Повестки дня внеочередной Конференции РФС:

1) Выборы президента РФС.

2) Выборы исполкома РФС.

Информация о порядке и регламенте выборов президента и исполкома РФС будет опубликована на официальном сайте РФС дополнительно.