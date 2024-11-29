Выборы президента РФС и исполкома пройдут 2 февраля
Внеочередная выборная конференция РФС пройдет 2 февраля 2025 года, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Повесткой дня внеочередной конференции станут выборы президента и исполкома РФС.
Действующим президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков. Он был избран на этот пост в феврале 2019-го, спустя два года был переизбран на новый срок.
В пятницу, 29 ноября, состоялось очередное заседание исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии и перспективах развития Юношеской футбольной Лиги и использовать предложения при разработке регламентов соревнований 2025 года.
2.1. Утвердить изменения в Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.
2.2. Ввести в действие изменения, указанные в пункте 1 настоящего Постановления:
– с 01 января 2025 года – для профессиональных соревнований среди женщин;
– с 01 июня 2025 года – для профессиональных соревнований среди мужчин.
3. Доработать изменения в отдельные положения Регламента РФС по деятельности футбольных агентов (далее – «Регламент»), относящихся к определению максимального размера вознаграждения футбольных агентов и вынести их на рассмотрение Бюро исполкома РФС.
4.1. Принять к сведению определенные президентом Дюковым А.В. место и дату проведения внеочередной Конференции РФС – 02 февраля 2025 года, г. Москва.
4.2. Одобрить проект Повестки дня внеочередной Конференции РФС:
1) Выборы президента РФС.
2) Выборы исполкома РФС.
Информация о порядке и регламенте выборов президента и исполкома РФС будет опубликована на официальном сайте РФС дополнительно.
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