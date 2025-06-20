Начало 2-го тайма матча «Бенфика» – «Окленд Сити» отложено из-за ливня. Непогода помешала 4 матчам клубного ЧМ в США за три дня
Матч «Бенфики» и «Окленд Сити» приостановлен из-за погодных условий.
Команды проводят встречу в рамках 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.
Футболисты не вышли на поле после перерыва из-за сильного дождя. Игра временно приостановлена при счете 1:0 в пользу португальцев.
Непогода повлияла уже на четыре игры проходящего в США клубного ЧМ. Ранее из-за грозы прерывали матч «Пачука» – «Ред Булл Зальцбург» и откладывали игру «Ульсан ХД» – «Мамелоди Сандаунс». Игру «Палмейраса» и «Аль-Ахли» прерывали из-за штормового предупреждения.
Что теперь будет с «Торпедо»?1429 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportstar
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