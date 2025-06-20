«Эспаньол» подписал Кике Гарсию. 35-летний форвард был лучшим бомбардиром «Алавеса» в сезоне

«Эспаньол» подписал 35-летнего нападающего Кике Гарсию.

Гарсия покинул «Алавес» и перешел в новый клуб в качестве свободного агента. Контракт «Эспаньола » с форвардом рассчитан на два года.

Испанец забил 13 голов в 36 матчах прошедшего сезона Ла Лиги , став лучшим бомбардиром «Алавеса ».

Это также лучший результат игрока в высшем дивизионе. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: rcdespanyol.com