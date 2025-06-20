«Эспаньол» подписал Кике Гарсию. 35-летний форвард был лучшим бомбардиром «Алавеса» в сезоне
«Эспаньол» подписал 35-летнего нападающего Кике Гарсию.
Гарсия покинул «Алавес» и перешел в новый клуб в качестве свободного агента. Контракт «Эспаньола» с форвардом рассчитан на два года.
Испанец забил 13 голов в 36 матчах прошедшего сезона Ла Лиги, став лучшим бомбардиром «Алавеса».
Это также лучший результат игрока в высшем дивизионе. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: rcdespanyol.com
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Эспаньол»
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