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«Барселону» покинул капитан 2-й команды Гарридо – он провел в системе клуба 13 сезонов. Хавбек перешел в «Эйбар»

Капитан второй команды «Барселоны» покинул клуб.

Каталонцы объявили об уходе Алеиша Гарридо, который был капитаном второй команды. Полузащитник провел в системе клуба 13 сезонов и дебютировал за основную команду «блауграны» в апреле 2023 года. 

21-летний Гарридо присоединился к «Эйбару», подписав контракт до 2028 года. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
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