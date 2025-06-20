«Барселону» покинул капитан 2-й команды Гарридо – он провел в системе клуба 13 сезонов. Хавбек перешел в «Эйбар»
Капитан второй команды «Барселоны» покинул клуб.
Каталонцы объявили об уходе Алеиша Гарридо, который был капитаном второй команды. Полузащитник провел в системе клуба 13 сезонов и дебютировал за основную команду «блауграны» в апреле 2023 года.
21-летний Гарридо присоединился к «Эйбару», подписав контракт до 2028 года.
Что теперь будет с «Торпедо»?429 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
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