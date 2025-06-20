«Барселону» покинул капитан 2-й команды Гарридо – он провел в системе клуба 13 сезонов. Хавбек перешел в «Эйбар»

Капитан второй команды «Барселоны» покинул клуб.

Каталонцы объявили об уходе Алеиша Гарридо , который был капитаном второй команды. Полузащитник провел в системе клуба 13 сезонов и дебютировал за основную команду «блауграны» в апреле 2023 года.

21-летний Гарридо присоединился к «Эйбару », подписав контракт до 2028 года.