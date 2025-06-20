Матч окончен
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды сыграют с Англией, Германия – с Норвегией
В Румынии продолжается чемпионат Европы-2025 для игроков не старше 19 лет.
В четверг в матче 3-го тура Испания разгромила Черногорию (5:0), Румыния одержала победу над Данией (3:0).
В пятницу сборная Нидерландов сыграет с Англией, Норвегия проведет матч с Германией.
Групповой этап
3-й тур
20 июня 17:00, стадион Ангела Йорданеску
Не начался
20 июня 17:00, Superbet Arena-Giulești
Не начался
19 июня 17:00, Илие Оанэ
Завершен
0 - 5
19 июня 17:00, Stadionul Arcul de Triumf
Завершен
0 - 3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?37714 голосов
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Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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