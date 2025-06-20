Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды сыграют с Англией, Германия – с Норвегией

В Румынии продолжается чемпионат Европы-2025 для игроков не старше 19 лет.

Чего добьется Карпин в «Динамо»? 37714 голосов Сделает чемпионом Возьмет только Кубок Ничего не выиграет Поделитесь c миром своим ответом