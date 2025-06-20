0

Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды сыграют с Англией, Германия – с Норвегией

В Румынии продолжается чемпионат Европы-2025 для игроков не старше 19 лет.

В четверг в матче 3-го тура Испания разгромила Черногорию (5:0), Румыния одержала победу над Данией (3:0). 

В пятницу сборная Нидерландов сыграет с Англией, Норвегия проведет матч с Германией.  

Евро-2025 (U19)

Групповой этап

3-й тур

Чемпионат Европы U-19. Квалификация. 3 тур
20 июня 17:00, стадион Ангела Йорданеску
Норвегия U-19
Не начался
Германия U-19
Чемпионат Европы U-19. Квалификация. 3 тур
20 июня 17:00, Superbet Arena-Giulești
Нидерланды U-19
Не начался
Англия U-19
Чемпионат Европы U-19. Квалификация. 3 тур
19 июня 17:00, Илие Оанэ
Черногория U-19
Завершен
0 - 5
Испания U-19
Матч окончен
Andrej Camaj   Lazar Zlatičanin
88’
83’
Хуньент   Antonio José Cordero Campillo
83’
Alejandro Granados Torres   Alejandro Monserrate Pueyo
Vuk Vlahović   Petar Jauković
66’
Danilo Vukanić   Andrej Kostić
66’
65’
  Хуньент
63’
Гарсия   Диас
Lazar Savović   Stefan Đukanović
53’
46’
Мартин   Ольмедо
Ognjen Milović   Tomaš Đurović
46’
46’
Куэнка   Daniel Muñoz Navas
2тайм
Перерыв
45’
Куэнка
Danilo Ćetković
40’
35’
  Peio Huestamendia Aguirreburualde
27’
  Хуньент
16’
  Jan Virgili Tenas
14’
  Хуньент
Черногория U-19
Ognjen Milović, Bojan Damjanović, Bodin Tomašević, Перович, Miloš Vračar, Danilo Ćetković, Lazar Savović, Vuk Vlahović, Danilo Vukanić, Andrej Camaj, Filip Perović, Tomaš Đurović, Lazar Maraš, Aleksa Karadžić, Lazar Šekularac, Stefan Đukanović, Lazar Zlatičanin, Petar Jauković, Marko Tadić, Andrej Kostić
Запасные: Petar Jauković, Marko Tadić, Lazar Maraš, Lazar Zlatičanin, Tomaš Đurović, Aleksa Karadžić, Lazar Šekularac, Stefan Đukanović, Andrej Kostić
1тайм
Испания U-19:
Simón García Vicente, Jofre Torrents Salvat, Куэнка, Мартин, Gonzalo Pastor Sánchez, Хуньент, Tomás Noël Marqués Morera, Alejandro Granados Torres, Jan Virgili Tenas, Peio Huestamendia Aguirreburualde, Гарсия, Хименес, Ольмедо, Daniel Muñoz Navas, Alejandro Monserrate Pueyo, Izan Merino Rodríguez, Óscar Marcos Santamaría, Диас, Джанне, Antonio José Cordero Campillo
Запасные: Petar Jauković, Marko Tadić, Lazar Maraš, Lazar Zlatičanin, Tomaš Đurović, Aleksa Karadžić, Lazar Šekularac, Stefan Đukanović, Andrej Kostić
Подробнее
Чемпионат Европы U-19. Квалификация. 3 тур
19 июня 17:00, Stadionul Arcul de Triumf
Дания U-19
Завершен
0 - 3
Румыния U-19
Матч окончен
80’
Luca Daniel Szimionaș   Matei Marin
Justin Meltofte Janssen   Julius Berthel Askou Harvey
78’
77’
  Ioan Vermeșan
75’
Ioan Vermeșan
71’
Remus Gabriel Guțea   Raul Eliano Marita
71’
David Păcuraru   Ianis Târbă
71’
David Andrei Barbu   Jason-Patrick Vescan-Kodor
Laurits Raun Pedersen
64’
63’
Ionuț Darius Cercel   Mario Bărăitaru
Jonathan Nanaosei Agyekum   Olti Hyseni
62’
Hjalte Bidstrup   Nikolaj Juul-Sandberg
62’
Слотсагер   Luka Callø Carstensen
61’
Stensgaard Jørgensen
61’
58’
  David Andrei Barbu
Слотсагер
56’
54’
David Andrei Barbu
51’
Ionuț Darius Cercel
Peter Villum Berthelsen   Laurits Raun Pedersen
46’
2тайм
Перерыв
Mike Kofod Themsen
45’
+1’
34’
  Remus Gabriel Guțea
Дания U-19
Lucas Martin Nygaard, Markus Walker Andersen, Слотсагер, Cornelius Axel Olsson, Lukas Lind Wessel Larsen, Justin Meltofte Janssen, Peter Villum Berthelsen, Hjalte Bidstrup, Mike Kofod Themsen, Швартау, Jonathan Nanaosei Agyekum, Гадеберг Буур, Luka Callø Carstensen, Julius Berthel Askou Harvey, Laurits Raun Pedersen, Julius Lorents Nielsen, Nikolaj Juul-Sandberg, Mathias Kaarsbo Winther, Frederik Emmery Søgaard, Olti Hyseni
Запасные: Гадеберг Буур, Frederik Emmery Søgaard, Julius Berthel Askou Harvey, Mathias Kaarsbo Winther, Olti Hyseni, Luka Callø Carstensen, Nikolaj Juul-Sandberg, Laurits Raun Pedersen, Julius Lorents Nielsen
1тайм
Румыния U-19:
Máté Simon, Răzvan Călugăr, Emanuel-Pavel Marincău, Фэлкушан, Ionuț Darius Cercel, Remus Gabriel Guțea, Luca Daniel Szimionaș, David Păcuraru, David Andrei Barbu, David Matei, Ioan Vermeșan, Rafael Munteanu, Mario Bărăitaru, Matei Marin, Raul Eliano Marita, Luca Constantin Băsceanu, Ianis Târbă, Jason-Patrick Vescan-Kodor, Vlad-Steven Dǎnciuțiu
Запасные: Гадеберг Буур, Frederik Emmery Søgaard, Julius Berthel Askou Harvey, Mathias Kaarsbo Winther, Olti Hyseni, Luka Callø Carstensen, Nikolaj Juul-Sandberg, Laurits Raun Pedersen, Julius Lorents Nielsen
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро U19

Календарь Евро U19

Статистика Евро U19

Чего добьется Карпин в «Динамо»?37714 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoсборная Германии U-19
logoЕвро U-19
logoсборная Румынии U-19
logoсборная Норвегии U-19
результаты
logoсборная Англии U-19
logoсборная Черногории U-19
logoсборная Дании U-19
logoсборная Нидерландов U-19
logoсборная Испании U-19
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Челси» против «Фламенго», «Бавария» сыграет с «Бока Хуниорс»
67625 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Саудовская Аравия уступила США, Канада сыграет с Кюрасао в воскресенье
11сегодня, 08:00
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Аль-Айн» пропустил 5 голов от «Ювентуса», «Реал» сыграл 1:1 с «Аль-Хилалем», «Ман Сити» победил «Видад»
2563вчера, 03:00
Главные новости
Адвокат владельца «Торпедо» Соболева об уголовном деле: «Подстава. Он невиновен, РФС должен принять позицию, что нельзя принимать никаких мер»
913 минут назад
«Монако» готов продать Головина, Аклиуша и Бен-Сегира. Предложений пока нет (L’Équipe)
1823 минуты назад
Месси о Роналду: «Восхищаюсь и уважаю Криштиану за все, чего он достиг. Мы не друзья, но наше соперничество было только на поле»
3240 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Челси» против «Фламенго», «Бавария» сыграет с «Бока Хуниорс»
67625 минут назад
Мостовой о победе над командой РФС с Карпиным во главе на ПМЭФ: «Мы сделали это 💪💪💪»
1731 минуту назад
Фабрегас хочет видеть Морату в «Комо». Альваро готов перейти, но нужно расторгнуть аренду с «Галатасараем». «Милан» оценивает форварда в 18-20 млн евро
740 минут назад
Ямаль отдыхал с 29-летней OnlyFans-моделью и инфлюэнсером Васкес в Италии. Девушка опровергла слухи о романе с 17-летним игроком «Барсы» и пригрозила судом из-за угроз в соцсетях
79сегодня, 09:01Фото
«Байер» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Куансы за 30 млн евро и бонусы, контракт – до 2030 года (Флориан Плеттенберг)
24сегодня, 09:02
Ждем трансфер в команду дизайна для работы над первым в России спортивным статистическим приложением. Откликайтесь!
сегодня, 09:00Вакансия
Салах, Бруну, Палмер, Райс, Исак и Мак Аллистер – претенденты на приз игроку сезона в АПЛ по версии профсоюза футболистов Англии
7сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Медведев: «Если «Торпедо» не сможет принять участия в РПЛ, должен играть «Оренбург». Давайте дождемся решения»
1 минуту назад
«Боруссия» продлит контракт с Puma до 2034-го и будет получать до 35 млн евро в год с учетом бонусов
9 минут назад
Креспо второй раз возглавил «Сан-Паулу». При нем клуб выиграл чемпионат штата в 2021-м
51 минуту назад
«Бавария» – «Бока Хуниорс». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 08:11
«Фламенго» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 08:07
Губернатор Краснодарского края о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ: «Галицкий – уже легенда! Что тут еще сказать? Его только и заслуга»
15сегодня, 07:55
Тренер «Ботафого»: «Мы победили «ПСЖ» их же оружием. Эта команда преподает урок всем в футболе. Все наши ребята вместе атаковали и вместе защищались»
6сегодня, 06:30
Маскерано о Месси после 2:1 с «Порту»: «Лео показывает нам, как нужно бороться, тянет «Интер Майами» вперед. Прежде всего он помогает своим заразительным настроем и духом победителя»
6сегодня, 05:30
Месси про 2:1 с «Порту»: «Я очень рад, «Интер Майами» приложил много усилий для победы. После игры с «Аль-Ахли» мы были разочарованы»
12сегодня, 05:15
«Ботафого» возглавил группу В КЧМ с 6 очками после 2 туров. У «ПСЖ» и «Атлетико» по 3 балла, у «Сиэтла» – 0
7сегодня, 04:45