Стивенс дернул Кукурелью за волосы. Защитник «Саутгемптона» получил красную на 39-й минуте
«Саутгемптон» остался в меньшинстве в матче с «Челси».
На 38-й минуте защитник хозяев Джек Стивенс в штрафной площади гостей дернул за волосы Марка Кукурелью.
Главный судья Тони Хэррингтон изучил видеоповтор и принял решение удалить 30-летнего англичанина.
Первый тайм «Челси» выиграл со счетом 3:1.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
«Саутгемптон» – «Челси». 1:3 – Мадуэке забил и ассистировал Нкунку, у Феликса голевая, Стивенс удален. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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