«Слуцкий – неквалифицированный тренер, бесталанный, на дрожжах хороших вылезал. Вернутся с Березуцким из Китая и уже нигде работу не найдут». Пономарев про тренера

Владимир Пономарев назвал Леонида Слуцкого неквалифицированным тренером.

«Даже на фоне азиатских соперников Слуцкий не блещет? Конечно, нет, я всегда говорил о нем. Он на дрожжах хороших вылезал. И в ЦСКА так было, и в сборную его даже приглашали. Он сам команду не в состоянии сделать.

За границей у него тоже ничего не получилось. Это верхушечники такие, они надеются на удачу. А настоящих тренеров не вижу. Вижу только одного: это нашего Сережу Игнашевича, который сейчас не у дел.

Слуцкий – неквалифицированный тренер. Есть тренер талантливый, как и футболист, он бесталанный. В ЦСКА он тоже так работал. Я всегда говорил, что это не тренер.

Закончилась ли его сказка в Китае? Да, конечно, вылетит оттуда. Там, по-моему, с ним Березуцкий работает. Скоро вернутся? Вернутся, конечно, и уже нигде работу не найдут», – сказал бывший защитник ЦСКА.