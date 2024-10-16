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Слуцкий об опросе ВЦИОМ: «Помните, чья фраза: «Россия – не футбольная страна»? Уличный футбол занимает нишу, где мы действительно крутые. Много моих знакомых не интересуются, но играют»

Леонид Слуцкий высказался об опросе ВЦИОМ про интерес россиян к футболу.

Согласно исследованию, доля безразличных к футболу в России людей увеличилась с 43% до 77% с 2005 года.

– Давайте поговорим про нашумевший опрос ВЦИОМ про интерес россиян к футболу. Вы его видели, восприняли всерьез?

– Вы помните, кому принадлежит фраза: «Россия – не футбольная страна»?

– Вам? Как тогда в таких вводных вы видите продвижение уличного футбола?

– Да. Это как раз-таки самая крутая тема, которая есть, потому что при том, что у нас действительно есть, об этом все говорят, куча проблем в профессиональном футболе, в детско-юношеском футболе, все, что касается любительского футбола, количества людей, которые участвуют, количества команд, этих лиг, вариантов, форматов, это просто... Поэтому, на мой взгляд, уличный футбол как раз занимает очень крутую нишу, где мы действительно очень крутые.

Потому что все, что касается любительского футбола, команд, и вообще желания погонять мяч… У меня есть огромное количество знакомых, которые войдут в 7% ВЦИОМ, но при этом они регулярно играют в футбол, не интересуясь им на каком-то серьезном профессиональном уровне. Поэтому это крутейшая идея, которая может объединить всех людей, которые и так в этот футбол пытаются играть.

– Это может провоцировать парней, детей, выходить и пинать мяч?

– Конечно, когда они смотрят, что условно Дзюба или какой-нибудь Маврин, если они это делают, играют, получают удовольствие, или там артисты из «Слово пацана», то есть здесь все собрано – и любимые артисты, и любимые профессиональные футболисты, и любимые медиаигроки, и герои «Реальных пацанов», которых тоже смотрели, в том числе домохозяйки и кто угодно, то здесь есть такая коллаборация, которая затрагивает абсолютно все сферы жизни общества, и здесь как раз-таки уже не будет 77%. Может быть, они не знают Дзюбу, но знают вот этого, то есть практически 100% аудитории получила бы того героя, которого они наверняка знают.

– Мы можем заключить, что такие форматы – это гораздо эффективнее, чем привозить известного футболиста в РПЛ? К примеру, Пьянич приехал сейчас в ЦСКА.

– Смотря о чем мы говорим.

– О привлечении внимания и призыву к действию.

Пьянич приехал в ЦСКА не для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. А для того, чтобы дать результат, и ЦСКА завоевал то место, которое хочется завоевывать. И чтобы их болельщики, которые уже есть, могли наслаждаться игрой большого мастера. То есть Пьянич тебе не даст новую аудиторию, и цели его приезда, как и любого другого игрока, глобально-местечковые. Они касаются конкретного клуба, болельщиков этого клуба и результата, который он может показать.

А Т-Лига как раз-таки работает на молодежь и на то, чтобы дети, в перерывах между игрой в ФИФА или в футбольного менеджера, выходили на улицу и пинали этот мяч, как они говорят, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» в интервью на ютую-канале Т-Лиги.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Т-Лига Уличного Футбола»
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