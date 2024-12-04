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  • «Оренбург» уже вылетел, думаю. Слишкович загнал их в оборону, про атаку забыли вообще напрочь – даже сил нет выбегать». Радимов об игре команды
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«Оренбург» уже вылетел, думаю. Слишкович загнал их в оборону, про атаку забыли вообще напрочь – даже сил нет выбегать». Радимов об игре команды

Владислав Радимов считает, что «Оренбург» уже не спасется от вылета из Мир РПЛ.

Клуб занимает последнее место в таблице после 17 туров с 8 очками. 

«Я думаю, что «Оренбург» уже вылетел. При Личке они собрали футболистов хорошего уровня, которые и в атаке играли, и в обороне были, и они никогда не отсиживались в обороне, такого не было. Деограсия продолжил ту же самую фишку. Я не знаю, какие проблемы происходили при нем, но где-то был нарушен баланс между атакой и обороной. 

И приход Слишковича коренным образом все изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь он стал строить оборону. Ну, может быть, и так надо, но про атаку они забыли вообще напрочь. «Зенит», в итоге, при не самой лучшей игре, успел их додавить. И сейчас «Акрон» с Дзюбой, естественно, тоже имел преимущество и забил точно такой же гол головой из вратарской.

Слишкович, может, и хороший тренер, со «Спартаком» он показал, что он умеет дисциплину и оборону построить. Но одно дело строить оборону, когда у тебя есть исполнители впереди, которые тебе соорудят гол, что было в «Спартаке», а другое дело, когда ты в Самаре заставляешь футболистов, которые любили, умели атаковать, просто только обороняться, у них даже сил нет выбегать в атаки.

И рано или поздно ты проиграешь. Поэтому, по моему пониманию, ну не подходит Слишкович для этой команды», – считает бывший игрок «Зенита». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Радимов
logoВладимир Слишкович
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoДавид Деограсия
logoСпартак
logoМарцел Личка
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