Дини о критике Кейна от Хаманна: «Скучно, иногда Дитмар несет чушь. Если команда Харри проигрывает, то виноват он, если выигрывает – заслуга всеобщая. Как это работает?»

Трой Дини выступил в защиту Харри Кейна на фоне критики Дитмара Хаманна.

Ранее бывший полузащитник сборной Германии заявил: «Кейн забивает, но многие из его голов – с пенальти. Будет ли он основным нападающим Англии в 2026-м? У меня большие сомнения »

«Скучно, скучно. Я не знаком с Хаманном . Он был замечательным футболистом. Но мне кажется, что иногда он несет чушь.

Когда Харри забивает, и команда выигрывает, я не слышу, чтобы кто-то говорил: «Его игра обеспечила победу». Скорее можно услышать что-то вроде: «Отличная игра команды, и Харри Кейн довершил дело». А вот если команда проигрывает, то он виноват.

Что вы от него хотите? Он забивает голы, это невероятный игрок. Дайте парню отдохнуть.

Вы можете иметь свое мнение, хороший он игрок или нет. Но когда команда Харри проигрывает, то обвиняют его. А когда выигрывает – то заслуга всеобщая. Как это работает?

У меня нет сомнений, что он будет основным нападающим сборной на ЧМ-2026. Он по-прежнему показывает отличную игру. Олли Уоткинс и другие парни на этом фоне совсем не выделяются. Другие форварды спорят за место в составе между собой, а не с Кейном» – сказал экс-форвард «Уотфорда».